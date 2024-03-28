Тарханов: «Уралу» некуда отступать, а «Спартак» рвётся к медалям»

Бывший тренер «Спартака» и «Урала» Александр Тарханов высказался о предстоящей игре РПЛ между «красно-белыми» и «шмелями».

«Уралу» отступать некуда, они дадут бой. «Спартак» рвется к медалям, поэтому должна быть обоюдоострая игра», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

При этом специалист считает, что «Урал» не будет бежать в атаку, а сыграет от обороны.

Матч 22-го тура чемпионата России «Спартак» - «Урал» запланирован на субботу, 30 марта. Свисток арбитра о начале поединка должен будет прозвучать в 19:00 по столичному времени.

Напомним, в первом круге «Урал» одолел «Спартак» со счетом 3:2.