Червиченко: «Не уверен, что «Спартак» добьётся каких то результатов с Черчесовым»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера «красно-белых».

Ранее появилась информация, что действующий наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль вскоре будет уволен, а вместо него может быть назначен Станислав Черчесов или Владимир Ивич.

По мнению Червиченко, «Спартак» нужен Черчесову, ведь он сразу займется составом и через известного агента начнет приобретать новых футболистов.

«Я не уверен, что «Спартак» добьется каких‑то результатов с Черчесовым. Да, у него харизмы побольше, портфолио тоже. Единственное, трофеев в России никаких нет, все зарубежные», — цитирует Червиченко «Матч ТВ».

Функционер считает, что назначение Черчесова пойдет на пользу тренеру и его агенту, но точно не «Спартаку».

По итогам 20 сыгранных матчей «красно-белые» находятся на шестой позиции в чемпионате России, имея в копилке 31 очко.