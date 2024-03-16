Литвинов: Скучаю по Промесу

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом.

Напомним, ранее появилась информация, что Промес задержан полицией ОАЭ по просьбе Нидерландов, где футболист осужден на 7,5 лет.

«Стараюсь не читать никакие новости о Промесе. Сильно надеюсь, что он вернется как можно скорее. Конечно, скучаю по нему. Он один из наших лидеров», — приводит слова Литвинова Sport24.

В текущем сезоне 32-летний Промес принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счёт восемь ассистов.

После 20 туров «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.