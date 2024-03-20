«Спартак» готов выделить 15 миллионов евро на замену Промесу

Столичный «Спартак» ведёт активные поиски нового игрока атаки, который мог бы заменить нападающего Квинси Промеса.

По информации Metaratings, «красно-белые» рассматривают футболистов от 21 до 24 лет. Сообщается, что поиски ведутся в Европе и на латиноамериканском рынке. Источник отмечает, что на потенциальный трансфер руководство «Спартака» закладывает от 10 до 15 миллионов евро.

Напомним, на данный момент Промес находится под стражей в ОАЭ. По данным СМИ, футболист был задержан по просьбе нидерландской прокуратуры для последующей экстрадиции.

Действующий контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года.