Футболист «Спартака» Зорин: «Всегда хочется играть»

Хавбек «Спартака» Даниил Зорин поделился комментарием о своём игровом времени.

«Всегда хочется играть, попадать в стартовый состав или хотя бы выходить на замену. Когда этого не случается, стараешься, работаешь на тренировках, чтобы получить шанс в следующей игре», — цитирует Зорина «Чемпионат».

Футболист отметил, что все зависит только от него, и сейчас он работает, чтобы получить пять минут на поле, потом будет десять и еще больше.

В составе основной команды 20-летний Зорин провел шесть матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.