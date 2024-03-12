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Ивич отреагировал на информацию о возможном уходе из «Краснодара» в «Спартак»

12 Марта 2024 • 20:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
30.03 16:00

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на вопрос о возможном уходе в «Спартак».

«Я услышал это от вас. Читают игроки или нет — я не говорю на эти темы. Я тренер «Краснодара». Хочу улучшить команду и игроков», — приводит слова Ивича «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 46-летний сербский специалист находится в шорт-листе столичного клуба, который продолжает активные поиски нового тренера.

По информации различных источников, в ближайшее время «Спартак» должен отправить в отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Напомним, испанец возглавляет «красно-белых» с лета 2022 года.

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