Ивич отреагировал на информацию о возможном уходе из «Краснодара» в «Спартак»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич ответил на вопрос о возможном уходе в «Спартак».

«Я услышал это от вас. Читают игроки или нет — я не говорю на эти темы. Я тренер «Краснодара». Хочу улучшить команду и игроков», — приводит слова Ивича «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 46-летний сербский специалист находится в шорт-листе столичного клуба, который продолжает активные поиски нового тренера.

По информации различных источников, в ближайшее время «Спартак» должен отправить в отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Напомним, испанец возглавляет «красно-белых» с лета 2022 года.