Игрок «Спартака» Зорин назвал легионеров, которые лучше всех говорят на русском

Хавбек московского «Спартака» Даниил Зорин ответил на вопрос о том, кто из легионеров команды лучше всех говорит на русском языке.

«Срджан Бабич вот сейчас более-менее говорит на русском, Олег Рябчук – тоже», — приводит слова Зорина «Чемпионат».

Футболист отметил, что остальные легионеры стараются учить русский язык, но и при общении на английском все понимают друг друга.

Напомним, Бабич и Рябчук пополнили состав «Спартака» перед стартом текущего сезона Российской премьер-лиги.

По итогам 20 туров «красно-белые» занимают шестую позицию в РПЛ. В активе столичной команды 31 зачетный балл.