«Поэтому «Спартак» ничего не выигрывает»: Балахнин высказался о скандалах в команде

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о ситуации в «Спартаке».

«Мне как-то со «Спартаком» непонятно, там всё может быть. У них там все пишут, все знают, миллионы экспертов. Я утрирую, но это ведь так? Может кто-то вмешиваться и указывать, как нужно делать, кого брать, кого не брать. Там всё время так, даже я к этому привык, не находясь в «Спартаке» и не видя это. Уже ничего не удивит, что там произойдёт. Но это «Спартак», это жизнь такая «Спартака». Эту ситуацию можно только принимать, собственно, поэтому они не выигрывают ничего, наверное», — сказал Балахнин.

«Красно-белые» под руководством Гильермо Абаскаля занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда после 20 туров набрала 31 очко.