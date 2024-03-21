Ишков: Готов перейти в любую команду в России

Футболист «Урала» Илья Ишков рассказал, есть ли в России команда, в которую он никогда не перейдёт.

«Нет. У «Урала» нет принципиального соперника. Для своего развития готов перейти в любую команду, если это пойдет на пользу моей карьере», — приводит слова Ишкова «Матч ТВ».

В сезоне-2023/24 футболист появился на поле в 23 матчах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 20 туров «Урал» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 19 очков.

30 марта «Урал» на выезде встретится с московским «Спартаком».