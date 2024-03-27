«Спартак» поможет пострадавшим от теракта

«Спартак» присоединился к клубам Премьер-лиги, которые помогут пострадавшим от ужасного теракта, совершённого в Красногорске на прошлой неделе. Деньги, которые московский клуб заработает за счёт продажи билетов на матч против «Урала», пойдут на помощь пострадавшим. Об этом рассказывает пресс-служба «красно-белых».

Матч чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом» пройдёт в ближайшую субботу, 30 марта. Стартовый свисток на «Лукойл Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Отметим, что «Спартак» после двадцати туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.