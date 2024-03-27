Божович: «Спартак» делает верно, что помогает Промесу

Экс-наставник ряда российских клубов Миодраг Божович высказался о ситуации нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Квинси ведет себя странно. Мне жалко его как футболиста, он прекрасно освоился в России и многое дал «Спартаку», — цитирует Божовича «Матч ТВ».

По мнению тренера, «Спартак» правильно поступает, пытаясь оказать помощь Промесу, ведь любой человек может исправиться.

В текущей кампании 32-летний нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором восьми ассистов.

Трудовой договор Промеса со «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года.