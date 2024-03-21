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Ишков считает, что из «Урала» можно уехать в Европу

21 Марта 2024 • 15:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
30.03 19:00

Полузащитник «Урала» Илья Ишков поделился мнением о том, можно ли уехать в европейский клуб из Екатеринбурга.

«Почему нет? Можно вспомнить пример Зинченко, который из «Уфы» перешел в «Манчестер Сити», — цитирует Ишкова «Матч ТВ».

По мнению футболиста, в европейский чемпионат можно уехать из любой команды.

В нынешнем сезоне 18-летний Ишков сыграл в 23 встречах во всех турнирах, забил один мяч и оформил один голевой пас.

Действующий трудовой договор полузащитника с «Уралом» рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Ишкова в 400 тысяч евро.

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