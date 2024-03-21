Ишков считает, что из «Урала» можно уехать в Европу

Полузащитник «Урала» Илья Ишков поделился мнением о том, можно ли уехать в европейский клуб из Екатеринбурга.

«Почему нет? Можно вспомнить пример Зинченко, который из «Уфы» перешел в «Манчестер Сити», — цитирует Ишкова «Матч ТВ».

По мнению футболиста, в европейский чемпионат можно уехать из любой команды.

В нынешнем сезоне 18-летний Ишков сыграл в 23 встречах во всех турнирах, забил один мяч и оформил один голевой пас.

Действующий трудовой договор полузащитника с «Уралом» рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Ишкова в 400 тысяч евро.

Хавбек «Урала» Ишков: «Мне бы хотелось играть в Европе в хорошем клубе»