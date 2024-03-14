Пименов считает, что «Спартаку» стоит присмотреться к российскому тренеру

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов поделился мнением о возможном назначении экс-главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича на аналогичную должность в «Спартаке».

По мнению эксперта, московскому клубу стоит обратить внимание на российских специалистов.

«В «Спартаке» вообще почему-то только иностранцев хотят. По моему мнению, нужно сделать акцент на отечественном тренере. Черчесов, Карпин — кандидатов много», — приводит слова Пименова Metaratings.

В настоящий момент «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль. После 20 туров РПЛ «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко.