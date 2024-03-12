Агент Виллаша-Боаша предположил, может ли тренер оказаться в «Спартаке»

Карлуш Гонсалвеш, агент бывшего главного тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша, оценил вероятность появления португальского специалиста в «Спартаке».

«Это невозможно. Такого точно не будет. У него совсем другие планы», — цитирует агента «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что нынешний наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль может покинуть московский клуб уже в самое ближайшее время.

Напомним, Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» в период с 2014 по 2016 год. Вместе с «сине-бело-голубыми» португалец успел стать чемпионом России.

Также в карьере специалиста были такие известные команды, как «Челси», «Тоттенхэм», «Порту» и «Марсель».