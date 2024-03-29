Партнеры Василия Уткина будут продавать мерч с его именем

Стало известно, что партнеры известного комментатора Василия Уткина будут продавать мерч с его именем.

«Поэтому со всего, что связано с именем Василия Уткина, всего, что будет реализовываться через Simple Sport, с каждой проданной вещи, с каждой рекламной интеграции доля будет направлена семье Васи. Я уже получил добро от его сестры Ани.

На следующей неделе мы встретимся, я расскажу ей всю структуру нашего бизнеса, покажу, как все работает, с чего мы зарабатываем. Я открою абсолютно все цифры», – заявил на ютуб-канале «Эгриси» гендиректор Simple Sport Сергей Меньшиков.

Ранее приводилась информация, что Меньшиков с Василием Уткиным 20 марта должен был ехать в Казахстан на мероприятие для заработка денег для команды «Эгриси».

Напомним, что журналист скончался 19 марта в возрасте 52 лет.