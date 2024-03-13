Погребняк: «Не думаю, что Абаскаль задержится в «Спартаке»

Воспитанник «Спартака» Павел Погребняк высказался о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

«Я не думаю, что Абаскаль задержится в клубе, потому что это уже беспредел. Где беспредел? Занимаемое место в чемпионате и количество набранных очков», — заявил Погребняк «Матч ТВ».

По мнению эксперта, руководство «Спартака» и болельщики команды вряд ли могут быть довольны текущим положением «красно-белых».

По итогам 20 сыгранных туров подопечные Абаскаля располагаются на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 31 набранное очко.

Действующий контракт испанского специалиста со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года.