Ганчаренко: «Влут и Газинский могут рассчитывать на какое-то время»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Долгая пауза была в чемпионате. Как ее заполнили? Много травмированных появилось у «Урала», как будете решать эту проблему?

- Мы провели полноценный сбор еще один и провели контрольную игру на этом сборе. У нас как появились травмированные, так и выздоровели. Я думаю, что нормальная ситуация, потому что это та ситуация, когда мы должны быть готовы. Когда 2-3 человека вылетают, это для всех команд нормальная ситуация.

- О выздоровевших. Влут и Газинский насколько готовы сегодня на поле появиться, сколько у них сил?

- По крайней мере, какое-то время они могут получить, раз они в заявке. В последнее время, 10 дней тренировались, поэтому могут рассчитывать на какое-то время.

- У Юшкова и Дмитриева было очень долгое путешествие в Южную Америку и несколько матчей там. В каком состоянии они вернулись?

- По крайней мере физически и эмоционально они выглядят свежо. Они понимают, что это «Спартак», против «Спартака» все хотят сыграть.