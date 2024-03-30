Абаскаль: «Стартовый состав подсказывает мне бог»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Уралом».

- Четыре изменения в стартовом составе - это реакция на матч с «Факелом», или много времени прошло, и это реакция на проделанную работу?

- Стартовый состав не зависит от тех людей, которые пишут, хотят чего-то плохого или навредить. Стартовый состав подсказывает мне бог. Как он решает, мы делаем то же самое.

- Против Виктора Ганчаренко у вас в четырех матчах ни одной победы. Означает ли что-то эта статистика лично для вас?

- Мне вообще нравится говорить правду. Считаю, что люди, говорящие правду, без желания кому-то навредить, у них жизнь дольше.

- А ответ на вопрос?

- Нет.