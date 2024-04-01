Газзаев: «Абаскаль растерян – не знает, что делать»

Экс-рулевой ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал слова наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля. Перед субботней игрой против «Урала» (0:0) Абаскаль говорил, что состав на игры ему подсказывает бог.

«Это что-то из области философии. Не готов комментировать такие слова тренера. Похоже, он просто сильно растерян. Не знает, что делать. Потерян... От него ждут и игры, и результата. А мы не видим ни того ни другого...» - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

«Спартак» сейчас располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. От лидера – «Зенита» – команда Абаскаля отстаёт на девять очков.

В настоящий момент «Спартак» готовится к домашнему матчу Кубке России против «Зенита». Команды сыграют в среду, 3 апреля.