Джикия мог перейти в «Бешикташ»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия был в шорт-листе турецкого «Бешикташа». Об этом рассказал агент Анзор Гаргаев.

Агент заявил, что у турецких команд всегда был большой интерес к российским футболистам, но они не особо хотят уезжать, ведь у многих в приоритете деньги.

«Спрашивали про Джикию, Миранчука, Баринова, Кузяева, Лунева. Был большой интерес. Джикией интересовался «Бешикташ», — приводит слова Гаргаева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 30-летний Джикия принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор защитника со «Спартаком» рассчитан до конца текущей кампании.