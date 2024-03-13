Президент «Урала» ответил на вопрос о возможном увольнении Ганчаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера команды Виктора Ганчаренко.

«Была ли угроза отставки Ганчаренко? Не было. Точно ли он доработает до конца сезона? Да, еще не один год он продолжит», — приводит слова Иванова Sport24.

13 марта «Урал» одержал победу над «Родиной» в матче 1/4 финала Кубка России Пути регионов и вышел в следующий раунд. Отметим, что основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались «шмели».

В чемпионате России «Урал» находится на 13-й позиции в турнирной таблице, имея в копилке 19 очков.