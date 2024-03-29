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Адвокат Бушманов отреагировал на новость о возможной экстрадиции Промеса в Россию

29 Марта 2024 • 20:28 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
1 1.50 X 4.20 2 6.50
Через 22 ч. 2 мин.

Юрист Игорь Бушманов прокомментировал прокомментировал информацию о возможной экстрадиции форварда «Спартака» Квинси Промеса в Россию.

«Полагаю, что это фейковая информация. Такая налоговая задолженность не образует состава уголовно-наказуемого преступления», — приводит слова адвоката издание «СЭ».

Напомним, что в середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов.

Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Также сообщалось, что московский клуб перестал с марта выплачивать нидерландцу заработную плату. Но «Спартак» решил пока не разрывать контракт с футболистом, несмотря на его задержание.


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30.03.24 в 17:30
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30.03.24 в 19:00
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Сегодня, 29 Марта
20:54 · Россия. Премьер-лига
Мохебби забил четвёртый гол «Ростова» в ворота «Динамо»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Зенита» Васютин высказался об отставке Ивича из «Краснодара»
20:47 · Россия. Премьер-лига
В прокуратуре Амстердама высказались о возможной экстрадиции Промеса в Россию
20:45 · Россия. Премьер-лига
«Не помогло даже то, что я знаю их язык»: Юран рассказал о двух сорвавшихся трансферах в «Пари НН»
20:35 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» в матче с «Динамо» сделал то, что не удавалось дончанам 15 лет
20:28 · Россия. Премьер-лига
Адвокат Бушманов отреагировал на новость о возможной экстрадиции Промеса в Россию
20:23 · Россия. Премьер-лига
Глебов забил 300-й выездной гол «Ростова» в Премьер-лиге
20:22 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» громит «Динамо» ещё до перерыва
20:12 · Россия. Премьер-лига
Кирилл Щетинин оформил голевое действие в третьем матче РПЛ кряду
20:10 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» снова забил «Динамо» в контратаке
20:09 · Россия. Премьер-лига
Байрамян проводит 200-й матч за «Ростов»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Партнеры Василия Уткина будут продавать мерч с его именем
20:04 · Россия. Премьер-лига
Лунёв стал чемпионом страны в четвёртый раз в карьере
20:00 · Россия. Премьер-лига
Щетинин перехватил пас от вратаря соперника и забил в ворота «Динамо»
20:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Известен новый клуб Граната
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