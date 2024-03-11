Камоцци: «Стиль Черчесова — не лучший вариант для «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на информацию о том, что на посту главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля могут сменить Владимир Ивич или Станислав Черчесов.

По мнению эксперта, стиль Черчесова не подходит «Спартаку», поэтому лучшим для команды вариантом стал бы Ивич, который сейчас работает в «Краснодаре».

«Стиль Черчесова — не лучший вариант для «Спартака», на мой взгляд. Что касается Ивича, то это невозможно предсказать, станет ли он главным тренером «Спартака» по ходу сезона», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, после 20 туров РПЛ «Краснодар» Ивича занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко. Черчесов же в настоящий момент находится без работы.