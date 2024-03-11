Давыдов: «Спартаку» очень не хватает Промеса

Воспитанник московского «Спартака» Денис Давыдов высказался об игре «красно-белых» в отсутствии нападающего Квинси Промеса.

Напомним, 32-летний футболист продолжает находиться в ОАЭ в ожидании суда за скрытие с места ДТП.

«Квинси — это лидер «Спартака», его очень не хватает. Надеюсь, он справится со всеми трудностями, вернется домой и усилит «красно-белую» команду», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Промес принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет восемь ассистов.

Стоит сказать, что Промес пропустил уже две игры «Спартака», в которых команда набрала всего одно очко.



