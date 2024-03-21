Игрок «Урала» Ишков: «Месси – главный пример для меня. Это человек с другой планеты»

Футболист «Урала» и молодёжной сборной России поделился мнением об аргентинском форварде Лионеле Месси.

«Когда в детстве занимался футболом, следил за многими футболистами – Неймаром, Роналдиньо. Но главный пример для меня – Месси. Всегда равнялся на него. Это человек с другой планеты», – приводит слова игрока «Матч ТВ».

Стоит отметить, что Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В настоящий момент 36-летний аргентинец выступает за «Интер Майами».

В текущем сезоне нападающий провёл пять встреч во всех турнирах, отличившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

