Шишкин: «Спартаку» не хватало тренерской руки Карпина

Экс-футболист «Спартака» Роман Шишкин ответил на вопрос, чего не хватило столичному клубу под руководством Валерия Карпина для чемпионства.

«Может, того и не хватало — тренерской руки. По составу «Спартак» тогда был просто сумасшедшим. Я не нахожу минусов в той команде ни по одной позиции», — приводит слова Шишкина «Чемпионат».

Ранее бывший футболист заявил, что Карпин работал в «Спартаке» как хороший мотиватор.

Карпин возглавлял «красно-белых» с 2009 по 2014 под с небольшим перерывом в 2012 году. На данный момент 55-летний специалист является главным тренером «Ростова» и сборной России, однако СМИ активно отправляют его на место Гильермо Абаскаля.