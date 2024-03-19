Стала известна сумма штрафа Промеса

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», суд Дубая приговорил игрока «Спартака» Квинси Промеса к штрафу в размере 10000 дирхам, что эквивалентно 2500 евро за то, что он скрылся с места ДТП.

На данный момент адвокаты футболиста стараются добиться его освобождения под залог, при этом он в любом случае не сможет покинуть территорию ОАЭ до решения об экстрадиции.

Напомним, в феврале нынешнего года Промес был приговорён нидерландским судом к 7,5 годам лишения свободы.

В текущем сезоне 32-летний вингер провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.