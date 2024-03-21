Пономарёв — о Промесе: «Видимо, ему труба»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на обнуление трансферной стоимости нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Ранее портал Transfermarkt лишил 32-летнего нидерландца цены, ссылаясь на то, что сейчас у футболиста нет возможности играть.

«Ничего себе! Похоже, дела его плохи. Может быть, если отправят его в Нидерланды, и сядет теперь. Видимо, ему труба», — цитирует Пономарёва Rusfootball.

По мнению эксперта, Промес сам виноват в данной ситуации, ведь ему не следовало ехать в ОАЭ.

В текущем сезоне Промес провел 21 матч, в которых забил восемь мячей и сделал восемь ассистов. Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года.