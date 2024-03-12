Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «Возможно, очищение лучшей лигой мира поможет «Уралу»

12 Марта 2024 • 13:53 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
30.03 16:00

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о неудачах «Урала» в нынешнем сезоне.

Напомним, в последних девяти турах чемпионата России команда из Екатеринбурга потерпела восемь поражений.

По мнению Широкова, главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко пока не может решить проблемы своей команды.

«Это неплохой тренер для середины таблицы, не более того. Хотя команда хорошая. Ничего, возможно, очищение лучшей лигой мира поможет. Хотя оттуда можно уже и не подняться», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков. От зоны вылета команду Ганчаренко отделяют пять баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Роман Широков

Новости по матчу

Сегодня, 12 Марта
13:53
Широков: «Возможно, очищение лучшей лигой мира поможет «Уралу»
10:47
Агент Виллаша-Боаша предположил, может ли тренер оказаться в «Спартаке»
09:27
Парфёнов — о «Спартаке»: «Из-за отсутствия Промеса нельзя проигрывать «Факелу»
11 Марта
21:43
Абаскаль остаётся до матча с «Оренбургом», но в шорт-листе «Спартака» есть четыре тренера 4
20:00
Гранат: «Спартаку» пора пригласить Мостового 3
19:23
Медведев: «Спартак» — народная команда? Пускай доказывают» 4
18:36
Осинькин отреагировал на информацию о возможном назначении в «Спартак»
18:28
Давыдов: «Спартаку» очень не хватает Промеса
18:19
В «Спартаке» хотят видеть Осинькина
16:56
Салихова: «Ивич не подходит «Спартаку» по стилю»
16:39
Давыдов — о будущем тренере «Спартака»: «Только Карпин или Черчесов»
16:02
Ноздрин поддержал идею замены Абаскаля на Черчесова
15:32
Николич готов возглавить «Спартак» 1
15:23
Черчесов или Ивич: Мостовой выбрал нового тренера для «Спартака»
14:39
Петржела посоветовал «Спартаку» назначить новым главным тренером команды Кержакова
14:15
Камоцци: «Стиль Черчесова — не лучший вариант для «Спартака»
14:14
Червиченко: «Не уверен, что «Спартак» добьётся каких то результатов с Черчесовым»
14:03
Рианчо заявил, что сейчас не готов возглавить «Спартак» вместо Абаскаля
13:12
Гладилин считает, что Ташуев мог бы сменить Абаскаля в «Спартаке»
11:54
Шикунов: «Абаскаль не соответствует уровню «Спартака»
11:44
Радимов: «Факел» по делу выиграл у «Спартака»
11:33
Кузьмичёв: «Смена тренера «Спартаку» нужна сейчас»
09:47
Посредники предлагают Ивича «Спартаку», но у Амарала в приоритете другие тренеры 1
09:34
Кузьмичёв считает, что «Спартаку» не следует назначать Черчесова вместо Абаскаля
09:13
Кузьмичёв: «Выход Джикии в матче с «Факелом» нужен был, чтобы насытить линию атаки»
10 Марта
16:50
Селюк назвал виновника неудачных выступлений «Урала»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Промес обратился к «Спартаку» Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» ​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой Стало известно, куда может уйти де Брёйне из «Манчестер Сити» Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» Гвардиола: «Мы хорошо начали, но «Ливерпуль» невероятен» Кейн повторил рекорд Бундеслиги
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Марта
14:05 · Россия. Премьер-лига
Григорян назвал причины неудач «Краснодара» в последних матчах
13:53 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Возможно, очищение лучшей лигой мира поможет «Уралу»
13:43 · Россия. Премьер-лига
Степашин: «Захаряну надо было ещё два года поиграть в «Динамо»
13:35 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Я готов возглавить «Спартак»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Широков: «При Ивиче «Краснодар» играет на результат»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Григорян высказался о последних неудачах «Крыльев Советов»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Динамо» пока везёт»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» получил перелом в матче со «Спартаком»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Широков рассказал, чего не хватает Зиньковскому 1
13:11 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» будет тяжело подписать Жорже - названа причина
13:05 · Россия. Премьер-лига
Таранов: «Краснодару» рано менять Ивича, команде нужно встряхнуться»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Келлвену комфортно в ЦСКА»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Чавес: «Динамо» сделает всё, чтобы пройти «Зенит» 1
11:56 · Россия. Премьер-лига
Исаенко — о Черникове: «Саша спокойный, весёлый, общительный парень»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна назвал двух россиян из «Динамо», которые могут заиграть в АПЛ
Все новости
Рекомендуем