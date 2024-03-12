Широков: «Возможно, очищение лучшей лигой мира поможет «Уралу»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о неудачах «Урала» в нынешнем сезоне.

Напомним, в последних девяти турах чемпионата России команда из Екатеринбурга потерпела восемь поражений.

По мнению Широкова, главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко пока не может решить проблемы своей команды.

«Это неплохой тренер для середины таблицы, не более того. Хотя команда хорошая. Ничего, возможно, очищение лучшей лигой мира поможет. Хотя оттуда можно уже и не подняться», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков. От зоны вылета команду Ганчаренко отделяют пять баллов.