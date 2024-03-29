В прокуратуре Амстердама высказались о возможной экстрадиции Промеса в Россию

В пресс-службе прокуратуры Амстердама в комментарии прокомментировали информацию о возможной экстрадиции форварда «Спартака» Квинси Промеса в Россию.

«Мы узнали об этом из СМИ. Если вы хотите узнать, направляла ли Россия запрос об экстрадиции, вам следует обратиться к властям России или Дубая. Дальнейшую процедуру экстрадиции определяет законодательство ОАЭ. Как только Нидерланды получат уведомление о том, что ОАЭ согласны с запросом об экстрадиции, будут приняты меры для фактической передачи запрашиваемого лица», — передает слова представителей прокуратуры издание «СЭ».

Напомним, что в середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов.

Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Также сообщалось, что московский клуб перестал с марта выплачивать нидерландцу заработную плату. Но «Спартак» решил пока не разрывать контракт с футболистом, несмотря на его задержание.