Корнеев: «Джикия так и не получил честного шанса с приходом Абаскаля»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Напомним, в нынешнем сезоне многолетний капитан московской команды потерял место в стартовом составе «красно-белых».

По мнению Корнеева, проблемы Джикии связаны с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«На мой взгляд, Джикия так и не получил честного шанса с приходом Абаскаля, а с трансфером Бабича, на котором настаивал тренер, эти шансы вообще обнулились», — приводит слова Корнеева Metaratings.

Также специалист отметил, что клубу необходимо наладить с Джикией правильную коммуникацию и сделать его своим союзником.

В текущем сезоне 30-летний защитник провёл за «Спартак» 10 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.