Бояринцев считает, что «Спартак» не уволит Абаскаля после матча с «Уралом»

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился комментарием о возможном увольнении Гильермо Абаскаля и Виктора Ганчаренко.
Специалист заявил, что не хотел бы увидеть отставку тренеров после очного матча «Спартака» и «Урала».
«Конечно, матч будет носить определяющий характер для специалистов, но, наверное, отрицательный результат вряд ли может повлиять на отставку», — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».
Эксперт отметил, что «Урал» является неудобным соперником для «Спартака», но «красно-белым» нужно играть только на победу.
Матч 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» пройдет 30 марта. Старт поединка запланирован на 19:00 по мск.
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