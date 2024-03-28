Мостовой: «Спартак» — фаворит в матче с «Уралом»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящей игре между «красно-белыми» и екатеринбургским «Уралом».

По мнению эксперта, «Спартак» является фаворитом матча, ведь команда будет играть на своем поле.

— Мне кажется, что шансы 60 на 40 в пользу «Спартака», потому что игра на домашнем стадионе, — приводит слова Мостового «Чемпионат».

При этом специалист считает, что у «Урала» будут свои шансы, ведь «Спартак» нестабилен.

Матч 22-го тура чемпионата России «Спартак» - «Урал» пройдет 30 марта на «Лукойл Арене». Начало поединка должно состояться в 19:00 по столичному времени.