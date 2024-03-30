Защитник «Урала» рассказал, за счет чего удалось выстоять в матче со «Спартаком»

Защитник «Урала» Егор Филипенко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей со «Спартаком».

- Президент вашего клуба Григорий Иванов говорил перед матчем, что «Урал» не устроит даже ничья. Ехали в Москву за победой?

- Учитывая нашу ситуацию, в каждой игре нам нужна победа. Но я думаю, что Григорий Викторович как минимум не расстроен этой ничьей.

- Сегодня игра была ничейная?

- У «Спартака» было небольшое преимущество, но считаю, что ничья закономерна.

- «Спартак» не забивает уже три матча. Увидели проблемы у него в атаке, и как получилось выстоять, потому что моменты у хозяев были?

- Проблем у «Спартака» в нападении не увидел. А не пропустили мы, потому что хорошо прессинговали по всему полю, высоко, не давали сопернику спокойно начинать атаки от ворот. Было тяжело, но мы хорошо сыграли в обороне и персонально по игрокам.

- «Спартак» без Промеса – это уже другой «Спартак»?

- Конечно. Давайте честно. Промес – это большой футболист для «Спартака» и в целом для РПЛ.

- Как воспринимаете непростую турнирную ситуацию?

- Конечно, находиться в зоне стыков сложно психологически. Все понимают, что нам надо набирать очки и сами по себе они не придут. Только через работу. Нам надо абстрагироваться от этой сложной ситуации.

- В Кубке России вам достался в соперники «Локомотив». Не надоело с ним играть? Вы уже в этом сезоне встречались с «железнодорожниками» в Кубке.

- Да нет. Интересно играть против таких соперников, как «Локомотив» и «Спартак». Они и сами играют, и другим дают это делать. Это всегда интересные противостояния. Считаю, нам по силам пройти «железнодорожников». В прошлом сезоне мы прошли «Спартак».

- Какие у вас амбиции в Кубке, или больше сосредоточены на спасении команды от вылета?

- Нет такого, что Кубок не важен. Сейчас будет встреча с «Локомотивом», задача – выиграть. Следующий матч с «Крыльями Советов» - то же самое.

- Участие в двух турнирах не осложняет борьбу за выживание в РПЛ?

- Понятно, что это гораздо тяжелее. Но жаловаться не хочу. Больше игр, значит меньше тренировок.

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- «Урал» неплохо начал сезон. Когда поняли, что что-то идет не так?

- Когда пошла череда неудач, и мы никак не могли выиграть. Эта серия все продолжалась и продолжалась. А когда ты долго не побеждаешь, появляются психологические моменты. Второй фактор – это невезение.

Елена Григорьевская