Защитник «Урала» рассказал, за счет чего удалось выстоять в матче со «Спартаком»

Защитник «Урала» Егор Филипенко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей со «Спартаком».
- Президент вашего клуба Григорий Иванов говорил перед матчем, что «Урал» не устроит даже ничья. Ехали в Москву за победой?
- Учитывая нашу ситуацию, в каждой игре нам нужна победа. Но я думаю, что Григорий Викторович как минимум не расстроен этой ничьей.
- Сегодня игра была ничейная?
- У «Спартака» было небольшое преимущество, но считаю, что ничья закономерна.
- «Спартак» не забивает уже три матча. Увидели проблемы у него в атаке, и как получилось выстоять, потому что моменты у хозяев были?
- Проблем у «Спартака» в нападении не увидел. А не пропустили мы, потому что хорошо прессинговали по всему полю, высоко, не давали сопернику спокойно начинать атаки от ворот. Было тяжело, но мы хорошо сыграли в обороне и персонально по игрокам.
- «Спартак» без Промеса – это уже другой «Спартак»?
- Конечно. Давайте честно. Промес – это большой футболист для «Спартака» и в целом для РПЛ.
- Как воспринимаете непростую турнирную ситуацию?
- Конечно, находиться в зоне стыков сложно психологически. Все понимают, что нам надо набирать очки и сами по себе они не придут. Только через работу. Нам надо абстрагироваться от этой сложной ситуации.
- В Кубке России вам достался в соперники «Локомотив». Не надоело с ним играть? Вы уже в этом сезоне встречались с «железнодорожниками» в Кубке.
- Да нет. Интересно играть против таких соперников, как «Локомотив» и «Спартак». Они и сами играют, и другим дают это делать. Это всегда интересные противостояния. Считаю, нам по силам пройти «железнодорожников». В прошлом сезоне мы прошли «Спартак».
- Какие у вас амбиции в Кубке, или больше сосредоточены на спасении команды от вылета?
- Нет такого, что Кубок не важен. Сейчас будет встреча с «Локомотивом», задача – выиграть. Следующий матч с «Крыльями Советов» - то же самое.
- Участие в двух турнирах не осложняет борьбу за выживание в РПЛ?
- Понятно, что это гораздо тяжелее. Но жаловаться не хочу. Больше игр, значит меньше тренировок.
- «Урал» неплохо начал сезон. Когда поняли, что что-то идет не так?
- Когда пошла череда неудач, и мы никак не могли выиграть. Эта серия все продолжалась и продолжалась. А когда ты долго не побеждаешь, появляются психологические моменты. Второй фактор – это невезение.
Елена Григорьевская
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