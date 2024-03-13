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Рябчук: После конкуренции с Марсело меня тяжело чем-то напугать

13 Марта 2024 • 20:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
30.03 16:00

Защитник «Спартака» Олег Рябчук ответил на вопрос о высокой конкуренции в команде после возвращения в строй Томаша Тавареша.

«В прошлом году в «Олимпиакосе» я делил позицию с Марсело! После этого меня тяжело напугать конкуренцией. Все мы здесь, чтобы помогать «Спартаку», — заявил Рябчук пресс-службе столичного клуба.

Футболист признался, что Марсело является сильным партнером, с которым он выступал в одной команде.

Рябчук перебрался в «Спартак» из «Олимпиакоса» в летнее трансферное окно. В этом сезоне защитник появился на поле в 17 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

На сегодняшний день «Спартак» находится на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе «красно-белых» 31 набранное очко.

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