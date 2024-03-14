Пименов: «Промес много сделал для «Спартака», но надо идти дальше»

Бывший игрок «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов высказался о возможной экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды, где ранее он был приговорён тюремному заключению.

По мнению Пименова, если Промес окажется в тюрьме, «Спартаку» не стоит дожидаться его.

«Квинси, конечно, много сделал для «Спартака», но мне кажется, надо идти дальше. «Спартак» – это бренд. Нужен результат, надо подтягивать своих воспитанников или качественных легионеров», — цитирует Пименова Metaratings.

В текущем сезоне Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал столько же результативных передач.