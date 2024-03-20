Мелёшин: «Хочу, чтобы «Спартак» стал чемпионом»

Нападающий «Динамо» Минск Павел Мелёшин высказался о шансах московского «Спартака» на чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

«Шанс всегда есть. Спорт — непредсказуемая вещь. Я в это верю. Хочу, чтобы команда стала чемпионом», — приводит слова Мелёшина «Матч ТВ».

Футболист отметил, что «Краснодар» был лидером чемпионата, но сейчас стал терять очки, как и многие другие команды.

По итогам 20 сыгранных туров «Спартак» располагается на шестой позиции в Российской премьер-лиге, сумев заработать 31 зачетный балл. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Зенита» составляет девять очков.