«Спартак» попробует не начудить с «Уралом»: Ориентировочные составы на матч 22-го тура РПЛ

В 22-м туре чемпионата России московский «Спартак» встретится дома с екатеринбургским «Уралом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет ориентировочные составы на этот матч.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Бабич, Дуарте, Хлусевич, Зиньковский, Пруцев, Умяров, Медина, Угальде, Соболев.

«Урал»: Помазун, Бевеев, Итало, Филипенко, Бегич, Кулаков, Сунгатулин, Мишкич, Ионов, Бикфалви, Ишков.

У «Спартака» вернулся из лазарета полузащитник Хесус Медина, залечивший мышечную травму левого бедра. Для «Урала» недоступен нападающий Рай Влут, у которого повреждение ахиллового сухожилия.

Сыграв 20 матчей, «Спартак» с 31 очком идёт на шестом месте турнирной таблицы. «Урал» после такого же количества проведённых матчей занимает тринадцатую строчку, имея 19 баллов в активе.

Матч «Спартак» – «Урал» пройдёт сегодня, 30 марта, на «Лукойл Арене». Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.

Кирилл Иванцов