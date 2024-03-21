Угальде: «Я думаю, что буду расти в РПЛ»

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде высказался об уровне чемпионата России.

«В России боле физическая лига, с более интенсивным уровнем, чем в Нидерландах. Я думаю, что здесь я буду расти. Я чувствую, что с каждой сыгранной минутой становлюсь увереннее», — приводит слова Угальде ESPN.

Напомним, 21-летний нападающий перебрался в «Спартак» из «Твенте» минувшей зимой. Сумма сделки составила 13 миллионов евро.

В составе «красно-белых» Угальде принял участие в трех матчах и не отметился результативными действиями.

После 20 туров «Спартак» занимает шестое место в РПЛ, набрав 31 очко.