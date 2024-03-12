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Парфёнов — о «Спартаке»: «Из-за отсутствия Промеса нельзя проигрывать «Факелу»

12 Марта 2024 • 09:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
30.03 16:00

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался об игре московской команды на старте весенней части сезона.

Напомним, в первых двух матчах после зимней паузы «красно-белые» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) и уступили «Факелу» (0:2).

По мнению Парфёнова, «Спартак» провёл хороший матч в Санкт-Петербурге, однако последующее поражение от «Факела» является вопросом психологии.

Также тренер не считает, что неудача «красно-белых» в игре с воронежской командой связана с отсутствием нападающего Квинси Промеса, который сейчас находится в ОАЭ из-за судебного разбирательства.

«Он (Промес) нормальный, хороший футболист, и что, из-за его отсутствия теперь дома проигрывать «Факелу»? Я вообще нюансы этой истории не очень понимаю. Но по мне – это чепуха какая-то», — цитирует Парфёнова «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.  

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Спартак Москва Факел Дмитрий Парфёнов Квинси Промес ещё теги

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