Бозов: «Абаскаль сказал, чтобы я ничего не боялся»

Защитник «Спартака-2» Никита Бозов рассказал о своём диалоге с главным тренером основной команды Гильермо Абаскалем.

«Он пожелал удачи, сказал, чтобы я ничего не боялся — и все будет хорошо. Меня вызвали — значит, надо выходить и показывать себя», — приводит слова Бозова «Спорт-Экспресс».

Футболист признался, что ему было приятно поработать с основой вместе с такими игроками, как Джикия и Соболев.

Пока 19-летний Бозов не дебютировал за основную команду «Спартака», но в первой части сезона провел 19 матчей в составе молодежки, где отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.