Абаскаль сообщил, что Дуарте нужно было зашивать рану

Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о травме защитника Алексиса Дуарте.

Напомним, встреча 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом» завершилась нулевой ничьёй. Защитник Дуарте начал встречу с первых минут, но в конце первого тайма получил рассечение и был заменён в перерыве встречи.

- Повреждение Дуарте выглядит ужасно, нужно было зашивать рану. В ближайшие 48 часов поймем, будет ли он играть с «Зенитом», - приводит слова Абаскаля Sport24.

24-летний Дуарте в текущем сезоне сыграл за «Спартак» в 19 матчах, но не отметился результативными действиями.