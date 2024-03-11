Посредники предлагают Ивича «Спартаку», но у Амарала в приоритете другие тренеры

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может занять аналогичный пост в «Спартаке».

По информации Metaratings, посредники активно предлагают кандидатуру сербского специалиста московскому клубу, однако спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал в данный момент рассматривает других иностранных тренеров.

Напомним, Ивич возглавляет «Краснодар» с января 2023 года. После 20 туров текущего розыгрыша чемпионата России «быки» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко.

В настоящий момент «Спартаком» руководит 34-летний испанский тренер Гильермо Абаскаль. После вчерашнего поражения от воронежского «Факела» (0:2) москвичи опустились на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.