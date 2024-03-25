Ещенко: «Какой смысл «Спартаку» увольнять Абаскаля? Что изменится?»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о возможной отставке главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

По мнению эксперта, руководству московского клуба не стоит увольнять испанского специалиста до конца текущего розыгрыша чемпионата России.

«Какой смысл? Что изменится? Команда такого класса может и без тренера выиграть. Осталось десять туров, потом уже пусть принимают решения», — приводит слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

После 20 туров РПЛ «Спартак», набравший 31 очко, занимает шестое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 30 марта против «Урала». Начало — в 19:00 по московскому времени.