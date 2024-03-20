Мелёшин: «Я люблю «Спартак»

Форвард минского «Динамо» Павел Мелёшин признался, что хочет вернуться в «Спартак».

Напомним, минувшей зимой футболист перебрался в «Динамо» из «Спартака» на правах аренды.

«Надеюсь, что вернусь еще сильнее. Я воспитанник «Спартака», люблю этот клуб. Не хотел бы, чтобы моя карьера в «Спартаке» заканчивалась таким образом», — приводит слова Мелёшина «Матч ТВ».

В составе основной команды «Спартака» 19-летний футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.

Трудовой договор Мелёшина с «красно-белыми» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.