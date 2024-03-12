Генич рассказал, при каком условии Карпин вернётся в «Спартак» и бросит перчатку «Зениту»

Известный комментатор Константин Генич высказался о возможном возвращении Валерия Карпина в «Спартак».

На данный момент 55-летний специалист является главным тренером «Ростова» и сборной России.

По мнению Генича, Карпин может прийти в «Спартак», но только летом и при определенных условиях.

— Нужна неустойка «Ростову», жирный личный контракт и понятная система взаимодействия внутри клуба. Все», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Эксперт считает, что при выполнении этих условий Карпин будет рад вернуться в «Спартак» и бросить перчатку «Зениту».

После 20 туров «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля находится на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко.