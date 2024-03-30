Абаскаль недоволен Максименко и попросил подписать нового основного вратаря

Наставник Спартака» Гильермо Абаскаль желает, чтобы московский клуб нашёл нового вратаря. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, испанский специалист недоволен теми голкиперами, которые есть в его распоряжении сейчас. Так, ему не понравились выступления Александра Максименко в матчах чемпионата России.

В итоге Абаскаль дал спортивному департаменту указание найти на следующий сезон голкипера, который стал бы основным. В ближайшее время будет составлен шорт-лист.

Отметим, что в нынешнем сезоне в воротах «Спартака» играли Максименко, Александр Селихов и Илья Свинов.