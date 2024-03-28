Ещенко: «Спартаку» нужно побеждать «Урал»

Экс-тренер «Спартака» Андрей Ещенко высказался о предстоящем поединке чемпионата России между «красно-белыми» и «Уралом».

«Если «Спартак» хочет за медали бороться, то надо однозначно выигрывать», — заявил Ещенко «Спорт-Экспрессу».

Специалист заявил, что «Спартаку» нужно справиться с потерей Промеса и отсутствием Джикии, ведь в футболе такое бывает, когда сильные игроки пропускают матч.

Встреча 22-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Урал» состоится 30 марта. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по столичному времени.

В первом круге «Урал» на своем поле нанес поражение «Спартаку» со счетом 3:2.