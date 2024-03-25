Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассматривает шестерых кандидатов на пост главного тренера команды.

В шорт-листе Амарала сейчас находятся три испанца, два португальца и один специалист из Сербии.

Напомним, с лета 2022 года «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль. После 20 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт 30 марта против «Урала». Начало — в 19:00 по московскому времени.