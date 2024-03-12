Гранат — об Абаскале: «Не бывает дыма без огня, потому что «Спартак» показывает неудовлетворительный результат»

Бывший игрок «Спартака» Владимир Гранат прокомментировал информацию о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста наставника «красно-белых».

Ранее сообщалось, что испанский тренер будет отправлен в отставку после матча с «Оренбургом» в Кубке России.

«Не бывает дыма без огня, потому что «Спартак» показывает неудовлетворительный результат. Ладно была бы какая-то игра, но ее пока не видно», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «Спартак» - «Оренбург» пройдет в четверг, 14 марта. Старт поединка запланирован на 18:00 по московскому времени.

Напомним, первая игра между командами завершилась поражением «красно-белых» со счетом 0:1.